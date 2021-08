COLUMN KARIN DE GREEVE: Hockey

Karin De Greeve schrijft een column over het dagelijkse leven in Hasselt

Hockey is een immens populaire sport geworden en daar zijn de “gouden” prestaties van de Red Lions op de Olympische Spelen in Tokio zeker niet vreemd aan. Zelf heb ik ook nog ooit de hockeystick gehanteerd, héél lang geleden. Ik was toen 13 jaar. Ik zat in de klas met Nelly Ottens, dochter van Lou, de grote baas van Philips Hasselt. De kinderen van de ingenieurs bij Philips speelden hockey en ik mocht meedoen.

Mijn vader was in die tijd secretaris-generaal van de Groep Royal Nord, secretaris van het bedrijf in Hasselt en de drie vestigingen in Belgisch Congo. En het werd nog beter de dag dat hij een duplicaat van zijn identiteitskaart moest halen. Beroep: secretaris-generaal, zonder meer. Haha, ik zat dus in het juiste gezelschap tussen de zonen en dochters van de ingenieurs van Philips-Hasselt – grapje!

Omdat er toen in Hasselt blijkbaar geen geschikt terrein te vinden was oefenden we elke zondagvoormiddag op het voetbalveld naast het Dennenhof in Bokrijk. Ik herinner mij verschillende zondagen, het was putteke winter, in de vrieskou. Dat waren in die tijd nog echte winters hé.

We speelden geen competitie, het was louter en alleen voor het plezier, jongens en meisjes samen. De hockeybal bestond uit geperst leder, keihard. Geregeld kreeg je die met volle kracht tegen je blote dijen. Maar door de koude voelde je eerst niets. Pas later, thuis onder de douche, kwam een mooie blauwpaarse pijnlijke plek tevoorschijn. Maar dat hoorde bij de sport. We gingen er behoorlijk stevig tegenaan. Ik ben er zelfs in geslaagd om mijn stick over te kloppen. Te hevig als altijd zeker. Mijn reservestick heb ik later aan de zoon van een collega gegeven.

Helaas was het na één winter alweer voorbij. En mijn vader-chauffeur kon fluiten naar zijn zondagse aperitief in Het Koetshuis.