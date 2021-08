Thais Restaurant Khamphet schenkt 1.050 euro aan SAMEN voor Limburg in nood

Het Thaise Restaurant Khamphet, in het voormalig klooster aan de Onderwijslaan in Waterschei, schenkt 10 procent van hun weekendomzet aan de solidariteitsactie SAMEN voor Limburg in nood.

Dat heel wat Limburgse gezinnen half juli door het noodweer getroffen werden, heeft Khamphu en Daniël erg geraakt. De solidariteitsbeweging die meteen op gang kwam om die gezinnen te helpen, nog meer. Dat is wat ook zij wensten te doen: directe steun bieden aan die gezinnen in Limburg die het het meest nodig hebben. Zo schonk het restaurant maar liefst 10 procent van haar weekendomzet of 1.050 euro aan 'SAMEN voor Limburg in nood', het project waarmee Een Hart voor Limburg de slachtoffers van de watersnood helpt.