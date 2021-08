70 ploegen op Assers beachvolleytornooi

Op 31 juli en 1 augustus was het weer vollen bak achter de sporthal in As. Voor deze 24ste editie hadden 70 ploegen zich ingeschreven. Ook het weer zat mee en het was plezant toeven op het gezellig ingerichte terras. De wedstrijden op wit zand leverden verdiende winnaars op. “Verder gaat onze dank uit naar de vele helpende handen voor, tijdens en na het tornooi. Ook het gemeentebestuur en de technische dienst zorgden ervoor dat alles mooi geregeld was”, klinkt het.