Scouts Rumanzeis beleven leuk kamp

Dit jaar werd het een speciale kampeditie wegens het noodweer. De eerste drie dagen van het kamp hadden zij dan ook redelijk veel last van de regenbuien die over ons land trokken. Hun kampplaats veranderde plots in een modderterrein en het was nodig om greppels te graven zodat de slaaptenten droog zouden blijven. Bovendien viel hun planning letterlijk in het water doordat ze niet buiten konden spelen.

Maar zoals echte scouts vonden ze hier ook een oplossing voor. De jongste leden hebben drie nachten in de stal van een boer mogen slapen. De boer had ook een hangar ter beschikking gesteld waarin ze dan toch enkele activiteiten konden laten doorgaan. Zelfs de gemeente Riemst is afgekomen met een busje gevuld met droge kleren en laarzen. Zo hadden ze allemaal het aangepast materiaal en droge kledij voor de rest van het kamp dat na die drie regendagen in optimale omstandigheden is verlopen. Eigenlijk pasten die laarzen, het slapen in de stal en de regenoveralls heel goed in hun kampthema, namelijk het boerenleven.

Na regen komt zonneschijn en dat kon ook hier wel heel letterlijk genomen worden, want de hemel klaarde op en superleuke activiteiten zoals o.a. zwemmen in de rivier, totemisatie en een dagtocht konden nu plaatsvinden. Op het einde van het kamp werden nog enkele stoppende leiders bedankt met een klein cadeautje en als afsluiter hadden enkele leiders met de givers een heel groot kampvuur opgebouwd. De leiding is dan ook enorm trots op haar leden en op zichzelf dat iedereen zo goed door de regendagen is gekomen en dat ze toch nog een enorm tof kamp hebben gehad.