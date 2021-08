Speel nu ook padel in Peer

Sinds kort kan je ook in Peer komen ontdekken waarom padel de snelst groeiende sport ter wereld is. De pleinen van de pas opgerichte – maar na een week toch al meer dan 100 leden tellende – club Padel Peer liggen in sportcomplex De Deuster, tussen de tennis- en de voetbalterreinen.

Voor ouders die hun kinderen afzetten op de voetbaltraining misschien wel de uitgelezen kans om te verbroederen en zelf ook een balletje te gaan slaan. Padel is een sport die je eigenlijk altijd kan beoefenen: zowel overdag als ’s avonds, en dat zowel in de zomer als in de winter. In Peer kiezen ze bewust voor een systeem met relatief lage prijzen en in de daluren zelfs gratis spelen om “de hele stad aan het sporten en bij elkaar te krijgen.”

Het officiële startschot daarvoor wordt gegeven op vrijdag 3 september. Vanaf 19 uur is iedereen welkom aan de pop-upbar voor een hapje en een drankje, met om 20 uur een demowedstrijd van enkele topspelers. Het openingsfeest en daarna nog het hele weekend wordt door het plaatselijke FM Goud muzikaal gekruid. Op zaterdag 4 september kan je eenmalig gratis een blok van 1 uur reserveren, eventueel met initiatielessen. Snel zijn is dus waarschijnlijk de boodschap. Op zondag 5 september is er ook nog een kids namiddag, gevolgd door het Ter Dolen golden point tornooi.

Uiteindelijk wilt Padel Peer vooral een leuke ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. Ze willen dat doen door een whatsapp systeem om mensen met hetzelfde niveau te laten samenspelen, door 'Start to padel'-lessen aan te bieden voor beginners en kinderen, maar ook door teambuilding, jeugdkampen en activiteiten voor leden en niet-leden. Bij deze nodigen ze dan ook de inwoners van Peer en omstreken uit om het spelletje zelf eens te komen proberen. En misschien zijn velen daarvan dan binnenkort ook wel gebeten door de padelmicrobe.