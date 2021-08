Limburgs Landschap: Levendbarende hagedis

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ze liep vlak voor mij over de zandweg. Pijlsnel en – gelukkig – heel even pauzerend, zodat ik ze toch lang genoeg kon bekijken en zeker was wat ik gezien had: een levendbarende hagedis. Twee woordjes die elke natuurliefhebber een sprongetje laten maken. Zo'n klein reptiel ontdekken, is dan ook geen dagelijkse kost. Hagedissen zijn reptielen en dus zonnekloppers. Ze hebben de zon nodig om op temperatuur en dus ook in actie te komen. Je zou dan ook denken dat ze de klimaatopwarming een geweldige evolutie vinden. Jammer maar helaas, dat is niet zo. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een warmer klimaat hen op termijn wel eens fataal zou kunnen worden. Hopelijk komt het niet zo ver. Zowel voor onze schattige hagedisjes, als voor ons.

De toevoeging ‘levendbarend’ maakt mij blij omdat het een geweldige en vrij unieke uitvinding van de natuur is. De meeste reptielen leggen eieren die ze dan toevertrouwen aan de zon om ze uit te broeden. Onze kleine vrienden pakken het iets anders aan. Mevrouw hagedis gaat eerst op liefdespad en dit met – vaak – meerdere mannetjes, de sloerie. Ze houdt het sperma van die avontuurtjes netjes bij om goed een maand later – tijdens de eisprong – de eitjes inwendig te laten bevruchten. Daarna blijven die tot in de zomer in haar lichaam bewaard.

Pas als de jongen volledig ontwikkeld zijn, worden ze ‘gebaard’. Tegen die tijd zijn de vrouwtjes stevige beestjes met een heel bolle buik. Dat is normaal als je weet dat ze tot acht jongen kunnen hebben. Een enorme opgave voor onze hagedis. Als ze eenmaal uit haar buikje zijn, is het dan ook goed geweest voor haar. Vanaf dag één moeten de jonge levendbarende hagedissen hun plan trekken. Floep, eruit en rennen maar. Van een ‘blitzstart’ gesproken. Maar dat tempo houden deze snelle rakkers hun hele leven aan.

Foto’s: Dany Tielens - Pieterjan Vervecken