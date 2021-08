Schutterij St-Laurentius Meeswijk viert patroonheilige

Op 7 augustus werd patroonheilige Sint-Laurentius geëerd in de Sint-Laurentiuskerk in Meeswijk.

Schutterij St-Laurentius Meeswijk was massaal vertegenwoordigd. “Eindelijk konden we onze patroonheilige Sint-Laurentius eren”, klinkt het. “Vorig jaar konden we dit niet door Covid-19. Onze schutterij heeft momenteel gelukkig nog niemand verloren tijdens deze pandemie, maar we herdenken wel diegenen die de strijd verloren hebben.”