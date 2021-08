Bloemen voor de vergeten helden van Kermt

Zo’n 190 jaar geleden, op 7 augustus 1831, stierf in Kermt de 28-jarige legerkapitein Nicolas Blondeau tijdens een veldslag in de omgeving van Herkenrode (Kuringen-Kermt). Deze gebeurtenis werd op 7 augustus 2021 herdacht met een bloemenhulde.

In het toen nog jonge België probeerden Nederlandse troepen van koning Willem I stukken van het verloren territorium te heroveren. In Kermt lukte dat niet. Bij deze slag lieten veel soldaten het leven. Maar waar zijn al die graven gebleven? Waar vond de veldslag juist plaats? Er is niets te vinden in de omgeving. Toch mogen we ook deze gesneuvelde zielen van 1831 niet vergeten.

Het enige wat overblijft, is het graf van Nicolas Blondeau op de begraafplaats van Kermt. Dit graf staat symbool voor deze slag en voor de Belgen en Nederlanders die toen sneuvelden. Om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen, nam Kris Leenaers met de Heemkundige kring ‘de graef Hasselt-Kuringen’ het initiatief om een werkgroep op te richten. Deze groep zal bestaan uit een aantal deskundigen en ook enkele leden van de vereniging Hasseltse Toeristische Gidsen. Samen zullen zij proberen om klaarheid te scheppen tegen 2030, het jaar van het 200-jarig bestaan van België.