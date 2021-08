Mayors for Peace-vlag wappert aan het Stedelijk Administratief Centrum

Aan het Stedelijk Administratief Centrum wappert de 'Mayors for Peace'-vlag. Daarmee wil de stad de oproep ondersteunen om het netwerk meer zichtbaarheid te geven en zetten ze het belang en de kracht van vrede in de kijker.

De atoomaanvallen in Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945 hebben een diepe indruk over de hele wereld nagelaten. In de nasleep van deze atoombommen hebben de burgemeesters van deze Japanse steden in 1982 de organisatie Mayors for Peace opgericht, een internationaal netwerk van steden en gemeenten met een gemeenschappelijk doel: het pleiten voor nucleaire ontwapening én vrede.

Mayors for Peace telt meer dan 8.000 aangesloten steden uit 165 landen. Elk jaar wordt dit netwerk uitgebreid. Ook stad Beringen maakt hiervan deel uit. “Beringen is sinds 2005 lid van dit internationale netwerk”, klinkt het bij de stad. “Zoals overal ter wereld werden we ook in Beringen geconfronteerd met het leed die beide wereldoorlogen veroorzaakten. De herdenking van verschillende Beringse oorlogsslachtoffers gebeurt jaarlijks. We vieren de bevrijding van Beringen in september, maar hebben ook oog voor slachtoffers die over de hele wereld op eender welk moment te betreuren zijn, ook nu.”

Stad Beringen neemt deel aan dit initiatief en laat symbolisch de Mayors for Peace vlag aan het Stedelijk Administratief Centrum wapperen. “Op deze manier ondersteunen we de oproep om dit netwerk meer zichtbaarheid te geven en zetten we aanvullend het belang en de kracht van vrede in de kijker. De herdenking van deze gruwelijke gebeurtenissen is dan ook het ideale moment om de vredesboodschap uit te dragen. Een initiatief waar ik maar al te graag mijn schouders onder zet”, besluit burgemeester Vints.