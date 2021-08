Oude ambachten als publiekstrekker op Stokkemse smokkelmarkt

Op de Smokkelmarkt in Stokkem stonden zondag de oude ambachten als blikvanger geprogrammeerd. Zo was er houtsnijkunst en borduurwerk te bewonderen, maar ook toonden vakbekwame wilgen-, pitriet- en strovlechters hoe van eenvoudige materialen oogstrelende gebruiksartikelen gevlochten worden.

Week na week lijkt er meer volk af te zakken naar de smokkelmarkt in Stokkem. Ondanks de onderbreking van de veerdienst met Nederland, als gevolg van de overstroming, maken vele noorderburen er geen probleem van om via Maaseik of Maasmechelen de grens over te steken.

Nochtans zijn het niet uitsluitend de zo goed als verdwenen, oude beroepen die de aandacht trekken. De streekproducten zijn zeer gegeerd en de clowneske 'spielereien' en artistieke omkadering, zoals de rondrijdende discobar, de goochelaars en de animatoren voor kinderen oogsten veel bewondering.

Man van de wet

Waar (land)grenzen zijn, wordt gesmokkeld. Het stiekem producten de grens overbrengen, vergt gedrevenheid en is verboden. Op de smokkelmarkt in Stokkem wordt smokkelen dik in de verf gezet. Een superlange, gehelmde nors kijkende champetter controleerde de marktbezoekers. Gezeten op een oldtimerrijwiel slalomde hij tussen de marktgangers. Wanneer iets verdacht leek, haalde de ‘man van de wet’ een notitieboekje tevoorschijn om de ‘smokkelaar’ met een fictief PV te beboeten. Voor de toeschouwers waren het hilarische momenten. De plaatselijke handelaars en horeca-uitbaters blijven niet achter en vergastten de bezoekers met humoristische thema-activiteiten.