Stien en Miek winnen reis naar Spanje dankzij Tenniscentrum Alken

Tenniscentrum Alken en hoofdsponsor Ramen Dexters blijven uitpakken met originele initiatieven om de tennissport in de kijker te zetten. Zo organiseren ze tweemaal per jaar een dubbel vijfsterrentoernooi. Ditmaal kregen niet alleen de sporters, maar ook alle bezoekers de kans om een prachtige prijs te winnen. Tijdens de prijsuitreiking werd een reis uitgeloot onder alle finalisten van het jaarlijks toernooi en onder alle aanwezigen op de finaledag. Het idee werd duidelijk gesmaakt, want het clubhuis zat zondagavond afgeladen vol in afwachting van de loting.

Stien Beyens (Tennisdel Genk) ging aan de haal met de prijs van de finalisten en Miek Moerman was de gelukkige bij de aanwezigen. Zij mogen hun koffers klaarmaken, want ze ontvingen een reischeque voor een verblijf met twaalf personen in Villa Lizo aan de Costa Blanca in Spanje. “Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar”, bevestigden Bernard Knapen van Tenniscentrum Alken en Roel Govaerts na afloop namens hoofdsponsor Ramen Dexters.