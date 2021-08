Verrassende geleide wijkwandeling door Runkst

Al sinds begin juli en nog tot eind oktober organiseert HTG elke zondag speciale geleide themawandelingen in Hasselt. Regelmatig is er ook een wandeling in een van de twintig Hasseltse wijken. Geen toertje langs de klassieke historische stadsbezichtigingen dus, maar wel het verrassende en minder bekende Hasselt. Ideaal om je eigen stad te leren kennen.

Vorige zondag hadden een 20-tal geïnteresseerden gereserveerd voor de wijkwandeling in Runkst, een woonwijk net buiten het Hasseltse stadscentrum, aan de andere kant van ‘den èèzerewieg’. Gids Diane Nysten toonde de verschillende aspecten van een levendige, multiculturele buurt met een eigen verhaal. De onverwachte steegjes, het groen en de aanwezigheid van prachtige streetart, ook dat is Runkst. De wandelaars konden kennismaken met de vele initiatieven die er genomen worden zoals het buurtbasket voor kwetsbare jongeren en samen tuinieren.

Volgende zondag bekijken de wandelaars van HTG in detail enkele mooie kapellen in de kathedraal en in de straten van het stadscentrum. Info over het programma is verkrijgbaar bij HTG: htgidsen@yahoo.com