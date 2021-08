We pakken elkaar weer vaker vast en we voelen ons weer even goed als voor corona: moeten we vrezen voor de terugslag?

Corona is voorbij. Of toch, zo lijkt het voor velen, want we voelen ons vandaag even goed als in 2018. Dat blijkt uit de maandelijkse Grote Coronastudie van de Universiteit van Antwerpen. “Misschien voelen we ons zo goed omdat het zomer en vakantie is”, waarschuwt professor Philippe Beutels. “Toch nog even afwachten wat de herfst brengt en hoe hard eventuele nieuwe maatregelen er dan op inhakken. Zeker bij de jeugd.”