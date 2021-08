ZOMERHACKS. Zo verwijder je ‘typische zomervlekken’ uit je kleding

Een gezellige barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of zelfs een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dan zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Oeps, een grasvlek

“Grasvlekken verwijderen uit kleding kan een hele opgave zijn”, zegt Liesbeth Verboven, schoonmaakexperte bij Het Poetsbureau en auteur van De Grote Schoonmaakbijbel. “Verwijder de vlek zo snel mogelijk want hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat de vlek zich gaat hechten aan het textiel.” Dep de vlek met een beetje afwasmiddel en spoel daarna goed uit. Was het textiel zoals gewoonlijk in de wasmachine.

Fruitvlekken zijn moeilijk te verwijderen. — © Shutterstock

Oeps, een fruitvlek

“In principe krijg je alleen citroenvlekken helemaal weg”, zegt Verboven. “De meeste andere fruitvlekken blijf je altijd wel een beetje zien, maar je kan ze wel behandelen. Spoel het textiel meteen in koud water en behandel nadien de vlek met ossengalzeep. Laat de zeep intrekken en was nadien in de machine.” Gaat het om lichtgekleurd textiel? Dan kan je na het wassen het kledingstuk bleken met citroenzuur dat opgelost is in water, maar wees hier altijd voorzichtig mee.

Oeps, bier gemorst

“Als je de biervlek meteen weghaalt, dan zie je er doorgaans niets meer van”, zegt Verboven. “Maar zelfs al merk je ze pas later op, dan maak je nog altijd een goede kans om ze volledig te verwijderen. Meng simpelweg twee eetlepels azijn met een kopje water en een heel klein beetje wolwasmiddel. Gebruik het mengsel om de biervlek te deppen. Nog even nadeppen met schoon water en het kledingstuk kan in de wasmachine.”

Oeps, roomijs gemorst

“Spoel de vlek meteen uit met lauw water”, zegt Verboven. “Nadien kan je ze nog behandelen met Tovergom (een natuurvriendelijk onderhoudsproduct en verkrijgbaar via Het Poetsbureau, nvdr.) en de speciale spons. Daarna kan je het kledingstuk wassen zoals gewoonlijk.” De vlek pas later ontdekt? “Maak ze dan nat en wrijf de vlekken in met wolwasmiddel. Laat even intrekken en spoel uit. Laat nadien de wasmachine het werk doen.”

Rode wijnvlekken moet je meteen behandelen. — © Shutterstock

Oeps, rode wijn gemorst

“Behandel de vlek meteen, zodat de wijn zich niet aan het textiel kan hechten”, zegt Verboven. “Het klinkt misschien vreemd, maar je kan een rode wijnvlek ook verwijderen met een scheutje witte wijn. Giet die laatste op de vlek en dep of boen de vlek vooral niet. Steek het kledingstuk daarna in de wasmachine.” Verspil je liever geen wijn? Vervang de alcoholische drank dan door azijn of spuitwater. Gaat het om echt delicate stofjes, dan ga je er beter mee naar de stomerij.