Gedaan met de rust: Wout van Aert is begonnen aan zijn voorbereiding op het WK in Leuven

De aard van het beestje: nog geen twee weken na de olympische tijdrit in Tokio zit Wout van Aert alweer op de fiets. Maandag maakte de Belg van Jumbo-Visma meteen een trainingstocht van meer dan tweehonderd kilometer. Dinsdag trekt hij op hoogtestage naar het Italiaanse Livigno.

De eerstvolgende koers op het programma van Van Aert is de Tour of Britain tussen 5 en 12 september. Daarna staan onder meer het WK in Leuven en Parijs-Roubaix nog op zijn programma.

Van Aert pakte op de afgelopen Olympische Spelen een zilveren medaille in de wegrit en werd enkele dagen zesde in de tijdrit. (ybw, bvc)