Gemeentebestuur zet Wilco Kelderman in de bloemetjes

Maandagmiddag hebben burgemeester Marino Keulen en schepen van sport Jolein Martens wielrenner Wilco Kelderman gehuldigd omwille van zijn prachtige vijfde plek in de eindstand van de Tour de France. Dat de viering pas nu gebeurde had alles te maken met de Olympische Spelen in Japan, waarbij Kelderman deelnam aan de Olympische wegwedstrijd.

Burgemeester Keulen noemde de dertigjarige Lanakenaar een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen. “Na een zware ongeval begin dit jaar waarbij je samen met enkele ploeggenoten aangereden werd door een auto belandde je in het ziekenhuis met een gebroken nekwervel en hersenschudding. In de Ronde van het Baskenland in april ben je moeten afstappen na een val met verwondingen aan hoofd en ledematen en in de negentiende rit van de Tour de France ben je onderuit gegaan met schaafwonden. Je hebt je deel van de ellende voldoende gehad, lijkt me” aldus Keulen.

Ondanks die tegenslagen eindigde Kelderman knap vijfde in het eindklassement van de Tour. “Een prachtige prestatie na de derde plek in de Giro d’Italia in 2020 en de vierde plek in de Vuelta in 2017” vult schepen Jolein Martens aan.

Nochtans is de Tour niet meteen de meest geliefde wedstrijd van de kopman van Bora-Hansgrohe. “Ik vind de Tour minder leuk dan de andere grote ronden. Er is teveel stress en gedoe en er wordt constant op hoog niveau gekoerst. Ik hou meer van de pure koers. In de Vuelta en de Giro kun je je daar meer op focussen” aldus de bescheiden Lanakenaar, die dit najaar nog een het beste van zichzelf zal geven in de Ronde van Lombardije.