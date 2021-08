Vandaag start in Bilzen voor de tweede keer een zomerschool voor leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar. De zomerschool is een gratis initiatief van de stad en is bedoeld om de kinderen klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar. Door corona hebben heel wat leerlingen een leerachterstand opgelopen, Op deze manier willen ze in Bilzen dat probleem aanpakken.