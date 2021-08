Wat is de link tussen je menstruele cyclus en je huid? En kunnen we iets doen om puistjes te voorkomen?

Cosmeticamerk L’Oréal gaat in zee met Clue, een app die je menstruele cyclus opvolgt. Het doel van de samenwerking is om vrouwen - van jong tot oud - gepersonaliseerd advies over je huid te geven en puistjes te voorkomen. Maar wat weten we eigenlijk al over de link tussen hormonale schommelingen door de cyclus en het effect op de huid? En kun je met producten preventief werken? We vroegen het aan een expert ter zake.