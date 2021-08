Veerpont krijgt nieuwe locatie in de Maas en schuift tot 7 meter landinwaarts op

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

De Vlaamse Waterweg gaat het autoveerpont tussen Meeswijk en Berg-Urmond een andere locatie geven in de Maas. “Het autoveerpont zal aan Vlaamse zijde in de toekomst ruim 7 meter landinwaarts aanmeren,” aldus Vlaams minister Lydia Peeters van Mobiliteit (Open Vld). “De Maas krijgt dan aan het veerpont meer ruimte en de sterke stroming bij hoogwater komt dan niet meer in de flank van de pont terecht.”