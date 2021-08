Dilsen-Stokkem

In de Borreshoefstraat in Dilsen is zondag even voor 17 uur een inbraak in een garage vastgesteld. Toen de bewoner thuiskwam, merkte hij dat het achterpoortje naar de tuin openstond. In de garage zag hij dat er allerlei machines waren verdwenen. De politie is een onderzoek gestart. mm