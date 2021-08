Diest

Zondag is bij de politie Demerdal een diefstal op de Turnhoutsebaan gemeld. De auto, een Mazda RX8 met Nederlandse nummerplaat, stond al enkele jaren aan een garage en was gedeeltelijk gedemonteerd waardoor het niet rijklaar was. Vermoedelijk werd het op een aanhangwagen gesleept om er dan mee weg te rijden. De politie is een onderzoek gestart. mm