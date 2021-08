Drie bestuurders testen positief op drugs bij controles in Hechtel

Hechtel-Eksel

Op de Kamperbaan in Hechtel is zaterdag tussen 12 en 20 uur een verkeerscontrole geweest. In totaal werden 385 voertuigen nagekeken. Een bestuurder werd betrapt op rijden onder invloed van drugs. Een auto bleek niet te zijn gekeurd. Er werden nog boetes opgesteld voor lichtere overtredingen.

Later die avond werden op de rotonde waar de N74 en de N715 samenkomen, 126 voertuigen gecontroleerd. Daar testten twee bestuurders positief op drugs. Er werd ook drugs gevonden. Een bestuurder reed met de auto terwijl zijn rijbewijs al was ingetrokken. mm