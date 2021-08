De make-uproutine van Kylie Jenner duurt 3,5 uur … per dag: “Elke seconde waard”

De Amerikaanse realityster en zakenvrouw Kylie Jenner zit per dag zo’n 3,5 uur - net iets minder dan een halve werkdag - in haar make-upstoel om zich te laten opmaken. Dat zegt ze in een video waarin de make-uplijn ter ere van haar 24ste verjaardag centraal staat.

In een recente video met haar make-upartist Ariel Tejada onthult Kylie Jenner dat het dagelijks 3,5 uur in beslag neemt om er piekfijn uit te zien. In het filmpje, dat maar elf minuten duurt, zien we een deel uit zo’n sessie waarin Ariel de make-up laagje na laagje aanbrengt op haar gezicht.

Hoewel Jenner stilzit tijdens het schminken, is ze naar eigen zeggen wel vaak in de weer met haar telefoon. “Ik werk de hele dag op mijn telefoon. De enige manier om die uren te overbruggen, is door mezelf een beetje te entertainen”, klinkt het. Ze zegt er ook nog bij dat ze haar visagist dolgraag heeft en zijn werk “elke seconde waard is”.

Tejada, die al vier jaar voor Jenner werkt, maakt niet alleen het gezicht op van de ster. Ook haar bovenarmen krijgen een laagje make-up om ze te doen glanzen. Hoe lang Jenner - of een van haar assistenten - ’s avonds bezig is met het verwijderen van alle laagjes product, wordt niet vermeld.