Franse marathonloper die hele rij waterflesjes voor concurrentie van tafel gooide, verdedigt zich: “Ze waren heel glad”

Op de slotdag van de Olympische Spelen zorgde de Nederlander Abdi Nageeye in de marathon nog voor een schitterend toonbeeld van sportiviteit door onze landgenoot Bashir Abdi op sleeptouw te nemen naar brons. Geweldig om te zien, maar eerder in de wedstrijd was er ook een heel bedenkelijk moment. Op tv-beelden was immers te zien hoe de Fransman Morhad Amdouni aan een drinkpunt een hele reeks waterflesjes opzettelijk van tafel gooide. Opzet of niet? De Fransman verdedigde zich intussen al.

Bij de marathon in Sapporo waren de drinkpunten extra belangrijk door de hoge temperaturen waarin er gelopen moest worden: gehydrateerd blijven was dus de boodschap. Het maakt wat Morhad Amdouni na 28 kilometer deed des te opmerkelijker. Op de tv-beelden is duidelijk te zien hoe de Fransman bijna een hele rij waterflesjes van tafel kegelt, waardoor de lopers achter hem geen water meer kunnen pakken. Toch niet zonder tijd te verliezen. Amdouni bevond zich op dat moment in de kopgroep.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op sociale media ontstond heel wat discussie over het incident. Deed Amdouni het opzettelijk, of was de Fransman gewoon vreselijk vermoeid? Velen - waaronder de bekende Britse journalist Piers Morgan - dachten alvast aan het eerste, maar Amdouni verdedigde zich intussen op zijn eigen Facebook-pagina.

“Om een einde te maken aan alle polemiek die de video losmaakt, moet je deze beelden goed bekijken. De flesjes zijn ondergedompeld in water om ze fris te houden. Daardoor zijn ze heel glad. Het is duidelijk te zien dat ik in het begin van de rij er eentje probeer te pakken, maar de flesjes gleden uit de handen zodra we ze vastnamen.”

Amdouni, een voormalig Europees kampioen op de 10.000 meter, speelde nadien overigens geen rol van betekenis meer in de strijd om de medailles. De 33-jarige Fransman sloot de marathon af als zeventiende. Eerder op de Spelen was hij al tiende geworden op de 10.000 meter.