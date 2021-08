Sepp Blatter is maandagochtend zo’n anderhalf uur door een Zwitserse aanklager verhoord. De voormalig FIFA-voorzitter moest zich opnieuw verantwoorden voor de verdachte betaling aan Michel Platini. De oud-voorzitter van de UEFA ontving in 2011 ruim 1,8 miljoen euro voor werkzaamheden die hij in de jaren daarvoor als consultant zou hebben verricht. Een schriftelijk contract is er echt niet.