Fabio Jakobsen zal voor de tweede keer in zijn carrière deelnemen aan een grote ronde. De Nederlander, die vorig jaar nog levensgevaarlijk gewond raakte bij een val in de Ronde van Polen, is bij Deceuninck - Quick-Step geselecteerd voor de Vuelta. Met youngster Mauri Vansevenant (22) en Bert Van Lerberghe (28) maken ook twee Belgen hun debuut in een grote ronde.