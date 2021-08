Kamp Swingt op 28 augustus 2021

Leopoldsburg

Op zaterdag 28 augustus staat het centrum van Leopoldsburg opnieuw helemaal in het teken van muziek, ambiance en amusement. Heel wat horecazaken zetten de deuren opnieuw wijd open voor een gevarieerd aanbod van live muziek. De talloze bands geven het beste van zichzelf van 19.00 tot 00.00 uur. Om ten laatste 1.00 uur loopt het evenement op zijn einde en sluiten alle horecazaken. Als gevolg van Kamp Swingt worden de centrumstraten afgesloten vanaf zaterdag 17.00 uur tot zondagmorgen 06.00 uur. Kamp Swingt is een organisatie van de adviesraad lokale economie, samen met de horecazaken van Leopoldsburg. Tot dusver zijn er in de dorpskern optredens voorzien in 10 horecazaken.