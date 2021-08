LIVE. Vandaag verschijnt grootste rapport ooit over klimaatverandering: “Grim beeld van de toekomst van onze planeet”

“Het grootste rapport ooit over klimaatverandering”, noemt de Britse openbare omroep het. Vandaag presenteert het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) een rapport dat volgens experts “een grim beeld van de toekomst van onze planeet” zal schetsen.

Het IPCC baseert zich voor het rapport – dat maandag om 10 uur op een grote persconferentie gepresenteerd wordt – op meer dan 14.000 wetenschappelijke studies, en zal een nieuwe beoordeling bevatten van hoe klimaatopwarming de wereld in de komende decennia zal veranderen. Sommige experts verwachten naar eigen zeggen “slecht nieuws, maar met stukjes optimisme”, andere kenners noemen het “een gigantische waarschuwing voor overheden om de uitstoot van schadelijke gassen te beperken.”

Nieuwe consensus

Het vorige wetenschappelijke rapport van het IPCC dateert al van 2013, maar sindsdien is er volgens de experts veel nieuwe kennis vergaard. De afgelopen jaren werd de wereld ook getroffen door recordtemperaturen, grote bosbranden, en zware overstromingen. Verschillende studies die door het IPCC worden aangehaald, tonen aan sommige menselijke ingrepen op het klimaat al voor honderden of zelfs duizenden jaren gevolgen zullen hebben.

In 2013 bestond nog geen consensus over het feit dat hittegolven of zware stortbuien (deels) het gevolg waren van klimaatverandering, maar die consensus bestaat nu wel. Zo is men het erover eens dat Noord-Europa natter zal worden door intensere regenval, maar dat ook droogtes intenser zullen worden. Ook het zeeniveau zal onherroepelijk stijgen.

Volgens het rapport zal de wereld tegen 2040 ook opwarmen met 1,5 graad Celsius tegenover het pre-industriële tijdperk, tien jaar vroeger dan eerder gedacht. Maar het onderzoek wijst ook dat de ergste catastrofes nog afgewend kunnen worden, áls we de temperatuurstijging kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius.

Grote top

De conclusies van het IPCC vormen de basis voor een grote klimaattop – COP26 – die in november plaats zal vinden in het Verenigd Koninkrijk, met de aanwezigheid van 196 wereldleiders. Volgens veel experts wordt dat een cruciaal moment als we de klimaatverandering nog onder controle willen krijgen. Het IPCC bestaat uit vertegenwoordigers van landen die wetenschappelijk onderzoek beoordelen. De conclusies zouden in theorie dus gedragen moeten worden door alle VN-lidstaten.