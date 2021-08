Mertens-killer Danielle Collins pakt tweede WTA-titel op rij in San Jose

Danielle Collins (WTA 36) heeft de goede vorm te pakken. De 27-jarige Amerikaanse won zondag met het WTA-toernooi in eigen land in San Jose (hardcourt/565.530 dollar) haar tweede titel op rij. Twee weken geleden pakte ze ook al de eindzege in het Italiaanse Palermo.

In San Jose (Californië) versloeg Collins, het zevende reekshoofd, in de finale de Russische Daria Kasatkina (WTA 31), het vierde reekshoofd. Het werd 6-3, 6-7 (10/12) en 6-1. Kasatkina, die in de tweede set al vijf matchballen redde, had in de halve finales nog Elise Mertens (WTA 17) uitgeschakeld.

Collins moest erg diep gaan voor haar toernooizege. Na afloop was ze te vermoeid om een overwinningsgebaar te maken en moest ze even onderzocht worden. Nadien kon ze wel deelnemen aan de ceremonie en het publiek toespreken.