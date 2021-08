Ann Wauters na uitspraken Eddy Demarez: “Als je in een vrouwensport te mannelijk bent, word je daarop afgerekend”

De uitspraken van VRT-sportjournalist Eddy Demarez afgelopen weekend hebben er bij de Belgian Cats zwaar ingehakt. Dat zegt ook kapitein Ann Wauters (40), die maandagmorgen te gast was in De Ochtend op Radio 1. “Nu zit alles te vers in het hoofd, maar daarna zijn wij er ook voorstander van om een open gesprek aan te gaan”, zegt het afscheidnemende boegbeeld van de Cats.