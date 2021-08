Wat is de bronzen medaille van Bashir Abdi waard en wat brengt de toekomst?

1. Zij gingen hem voor

Het zijn niet de minste namen. Meer nog, het zijn stuk voor stuk legendes, de landgenoten die sinds de Tweede Wereldoorlog een olympische atletiekmedaille wonnen. In chronologische volgorde: Gaston Reiff, Etienne Gailly, Roger Moens, Gaston Roelants, Miel Puttemans, Karel Lismont, Ivo Van Damme, Tia Hellebaut en Nafi Thiam. In dat illustere rijtje komt Abdi nu terecht. Het was niet minder dan 45 jaar geleden dat een Belgische man nog eens een atletiekmedaille won, met Van Damme (800m&1.500m) en Lismont (marathon) in Montreal.

2. Daarom is een marathonmedaille zo prestigieus

Naast de 100 meter spurt is de marathon de atletiekdiscipline die het meest tot de verbeelding spreekt. De hele wereld kijkt toe tijdens de olympische marathon en de winnaar is een mondiale ster. Dat laatste geld niet voor elke discipline. Eliud Kipchoge kent iedere sportvolger, maar dat Selemon Barega de 10.000 meter heeft gewonnen in Tokio, is u misschien zelfs ontgaan. Er is nóg een reden waarom de marathon de beste atleten aantrekt: er valt veel geld mee te verdienen. De toppers krijgen in de grote stadsmarathons tienduizenden euro’s en tot die toppers mag Abdi zich voortaan rekenen.

3. Dit brengt de toekomst voor Abdi

“Ik kom terug voor goud”, zei de Gentenaar gisteren. Er liggen wel mogelijkheden de komende jaren. In de marathon is 32 nog niet zo oud, maar er dringen zich wel keuzes op. Volgend jaar bijvoorbeeld: er is het EK in München én het WK in Eugene, of de optie om in een stadsmarathon voor een toptijd en een smak geld te gaan. In 2023 is er het WK in Budapest en een jaar later volgen alweer de Spelen in Parijs. De kans is dus reëel dat Abdi nog een extra trofeeënkast zal moeten kopen.