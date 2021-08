Eddy Demarez heeft met zijn uitlatingen over de Belgian Cats gezondigd tegen de ‘VRT-code voor sociale integriteit’. “Dat charter, dat al meer dan vijf jaar bestaat en onlangs geüpdatet werd, houdt een bepaalde gedragscode in en maakt duidelijk wat grensoverschrijdend of onrespectvol gedrag is”, zegt Wies Descheemaeker die bij de VRT het ACOD vertegenwoordigt.