Maandagavond is Viktor Verhulst letterzetter van dienst in Het rad. Daarna vertrekt hij vier weken lang op ruiltocht, om begin september – hopelijk – een mooie som geld te kunnen doneren aan dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust. “Ik ben wat zenuwachtig, want ik ben doorgaans niet de sociaalste man op aarde.”