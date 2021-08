Alle burgers die ouder zijn dan zestien zullen zich via een massale burgerbevraging van de federale regering kunnen uitspreken over delicate thema’s van de Belgische staatsstructuur. Is een federale kieskring wenselijk? Moeten federale regels voorrang krijgen op deelstatelijke? Hoe solidair moet Vlaanderen met Wallonië zijn? Dat zijn enkele kwesties die aan bod komen, meldt De Standaard maandag.