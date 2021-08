Geen Belgische medaille op de wielerpiste. Net niet. Een indrukwekkende Kenny De Ketele en Robbe Ghys waren er zaterdag in de ploegkoers heel dichtbij, maar sneuvelden in de slotronde. Lotte Kopecky mocht zondag nog maar eens ervaren dat dit vervloekte Spelen waren voor haar. Val en opgave in het omnium. Balans van een week olympisch baanwielrennen voor de Belgen: toch een tikje zorgelijk.