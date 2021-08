Gueye kopt Oostende naar winst tegen AA Gent, dat competitiestart mist met 1 op 9

Het werd niet bepaald de gedroomde generale repetitie voor de Buffalo’s met het oog op de Europese return in Riga. Oostende kwam voor rust amper in de problemen en sloeg halfweg de tweede periode toe via een rake kopbal van Gueye. Gent probeerde met de moed der wanhoop nog terug te knokken maar bleef uiteindelijk toch weer met lege handen achter. Bij AA Gent zal niemand het woord crisis in de mond willen nemen, maar het pittige programma van de komende weken zorgt ongetwijfeld voor gespannen zenuwen in de Ghelamco Arena.