Jacky Lafon kon 55-jarig jubileum niet vieren door corona, maar is helemaal terug in het Witte Paard: “Dit is mijn hemel op aarde”

Ze zou haar 55-jarig jubileum op de planken vieren met een variétéshow in het Witte Paard, maar daar stak corona een stokje voor. Lang zag het ernaar uit dat ze ook dit jaar haar o zo dierbare publiek zou moeten missen. Maar dit weekend stond Jacky Lafon er, in het Witte Paard. Nog niet met haar jubileumshow, wel met het nieuwe Showtime aan zee. “Voor we startten, heb ik mijn tranen de vrije loop gelaten. Daarna heb ik me volop geamuseerd.”