Dochter van Martien Meiland heeft plannen voor boek: “Omdat ik zoveel heb meegemaakt”

Martien Meiland (59) blijkt niet als enige in zijn familie literaire ambities te koesteren. Nadat hij vorig jaar zijn biografie Martien uitbracht, vertelde zijn dochter Maxime (25) aan de Nederlandse pers dat ook zij nadenkt over een boek over haar leven.

“Met Jan Dijkgraaf, de biograaf van mijn vader, heb ik het wel eens over een boek”, klinkt het. En dan hoopt ze daar ook een verschil mee te maken. “Omdat ik zoveel heb meegemaakt. Er wordt weinig gepraat over moeilijke gevoelens, dus het lijkt me voor jongeren goed om daarover te kunnen lezen.” Al zal het niet voor meteen zijn: in september verwacht de realityster een kindje. “Dit is niet het moment voor een zware kost. Dus misschien over een tijdje.”

LEES OOK. Een verlies van 50.000 euro: eigen kledinglijn van Maxime Meiland wordt een dure flop

(dewo)