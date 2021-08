Wellen heeft zich ten koste van Bregel weten te plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. De Genkse eersteprovincialer kan met opgeheven hoofd het toernooi verlaten, want na de mindere openingsfase knokte het zich met degelijk voetbal toch weer in de match. Wellen was uiteindelijk net iets sterker en stoot verdiend door.