In Duitsland stonden er zondagnamiddag negen ontmoetingen in de 1/32 finales van de DFB Pokal geprogrammeerd en daarin kwamen ook een aantal Belgen in actie. Dodi Lukebakio boekte succes met Herta Berlijn, hetzelfde gold voor Dries Wouters bij Schalke 04. Verder stootten ook Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw door naar de volgende ronde.