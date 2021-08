Peer

In het Peerse centrum heeft zich een verzakking in het wegdek voorgedaan op de Zuidervest, tussen de Vredestraat en de Wittesteenstraat. Zondagvoormiddag kwam de brandweer ter plaatse en werd er om veiligheidsredenen een omleiding voorzien. “Vermoedelijk een lek in de riolering. Maandagochtend komt Fluvius ter plaatse”, zegt waarnemend burgemeester Raf Nelis (CD&V).