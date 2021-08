Absolutely Free Festival in coronajasje twee dagen uitverkocht. — © TV Limburg

In Genk konden festivalliefhebbers dit weekend hun hart ophalen tijdens het Absolutely Free Festival. Na een jaar stilte wegens corona werd er nu een coronaproof editie georganiseerd onder de toepasselijke naam Terug naar AFF. 500 bezoekers konden in Bubbels genieten van muziek op twee podia. Het concept sloeg aan want de twee festivaldagen waren volledig uitverkocht.