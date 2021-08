Molenberghs pleit voor behoud mondmaskerplicht komende maanden:" Te vroeg om volledig te versoepelen."

'Het is nog te vroeg om de teugels volledig te laten vieren. Zolang er varianten van het virus circuleren, blijft voorzichtigheid geboden.' Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de Universiteit Hasselt. We bereiken op verschillende plaatsen in Limburg een vaccinatiegraad van 90 procent. En dat doet dromen van extra versoepelingen. 'Maar wat veel mensen vergeten, is dat je met een volledige vaccinatie nog steeds het virus kan oplopen en doorgeven', aldus Molenberghs. Dat werd nog maar eens duidelijk in het Genkse woonzorgcentrum Mandana, waar ze sinds deze week met een nieuwe uitbraak zitten.