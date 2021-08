Natuurhulpcentrum overspoeld met zieke egels

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen staat voor een raadsel. Dagelijks worden er tientallen zieke egels binnengebracht. De meeste zijn verzwakt, hebben diarree en rollen zich niet op. Maar wat er net scheelt weten ze niet bij het Natuurhulpcentrum. Enkele overleden dieren werden naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek in de hoop dat er snel een oplossing gevonden kan worden. Want aan dit tempo komt de egelpopulatie in Limburg in het gedrang vreest Sil Janssen.