ZONHOVEN

Dries Op de Locht is dit seizoen de onbetwiste leider in de heren 2-reeks. Met zes toernooizeges staat hij autoritair aan de leiding in het criterium. Er zit slechts één stevige kiezel in zijn tennisschoen: Niels Champagne. In de finale van TC Basveld stonden ze zondag voor de vierde keer tegenover mekaar. Telkens won Champagne.