Steeds meer daken kleuren groen in ons land, en dat komt omdat de vraag naar groendaken de afgelopen jaren fors gestegen is. Ongeveer vijftien jaar geleden werden in ons land de eerste groendaken gelegd. Groenbedrijf Van Vlierden uit Pelt was een van de pioniers in Vlaanderen. Groendaken kunnen ook een rol spelen tegen wateroverlast.