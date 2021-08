Belgian Cats overwegen juridische stappen en vragen ontslag na uitspraken Demarez

Ruim 24 uur nadat Sporza-commentator Eddy Demarez commentaar gaf op de geaardheid van de Belgische basketbaspeelsters, reageren de Belgian Cats en Basketball Belgium nu bijzonder fors in een statement. Ze overwegen juridische stappen en eisen dat Eddy Demarez opstapt. Het gesprek, dat Demarez zelf voorstelde, willen ze niet aangaan. “We willen onze schaarse tijd niet aan hem verspillen.”

Daags na de uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez is het stof nog niet gaan liggen. De commentator gaf zaterdagnamiddag uitleg bij de terugkeer van een aantal Belgische atleten uit Tokio. Toen hij dacht dat de camera niet meer liep, deed Demarez ook uitspraken over de geaardheid van de Belgian Cats. Een filmpje van die uitspraken deed al snel de ronde op sociale media. Zowel collega’s, sportlui als politici reageerden verbolgen. De VRT zette Demarez vanochtend uiteindelijk op non-actief.

Eddy Demarez. — © © VRT - Bart Musschoot

Voor de Belgian Cats is dat niet voldoende. In een officiële reactie vragen ze dat Demarez zélf zijn ontslag zou indienen en dat, als hij dat niet wil, de VRT hem zou ontslaan. “Discriminatie en mentaal welzijn zijn twee thema’s die in de sportwereld bijzondere aandacht verdienen”, klinkt het in het statement. “Dagelijks merken we dat er nog veel marge is voor verbetering. Basketball Belgium beraadt zich dan ook samen met de speelsters of verdere juridische acties noodzakelijk zijn.”

Geschokt

Emma Meesseman, die Demarez ook benoemde in het filmpje, reageert geschokt. “Jaren hebben we naar dit moment toegewerkt, hebben we alles opgeofferd en alles gegeven wat we in ons hadden. Onze droom is realiteit geworden maar we hadden meer gewild. We weten dat fans fier zijn, nu proberen we ook fier te zijn op ons zelf, op die weg die we allemaal samen hebben afgelegd. Fysiek, maar dus vooral ook mentaal waren we leeg bij aankomst in Zaventem.”

“De respectloze en kwetsende woorden van mijnheer Demarez waren een zware klop die we er gewoon niet bij kunnen hebben op dit moment en die voor lange tijd een smet zullen zijn op ons hoogtepunt van onze carrière.”

“Gelukkig staan we samen sterk als ploeg en fans. Dit is een van de vele voorbeelden waarom we ons zullen blijven inzetten voor Equality. De nieuwe generatie komt eraan, met de juiste waarden en met respect voor elkaar!”

Lees hier het volledige statement van Basketbal Belgium en de Belgian Cats:

“Na intensief overleg met de speelsters wil Basketball Belgium officieel standpunt innemen: de uitspraken van de heer Demarez over onze Olympische atleten zijn onaanvaardbaar. Deze zijn niet alleen voor The de Belgian Cats maar ook voor een veel breder publiek zeer beledigend. Zijn woorden raken iedereen die het voorwerp is van discriminatie, niet alleen in de sport, maar tevens daarbuiten. Discriminatie en mentaal welzijn zijn twee thema’s die in de sportwereld bijzondere aandacht verdienen. Dagelijks merken we dat er nog veel marge is voor verbetering. Basketball Belgium beraadt zich dan ook samen met de speelsters of verdere juridische acties noodzakelijk zijn.”

“We weten intussen dat de VRT en Sporza onze mening delen en daarom als werkgever de journalist schorsen voor onbepaalde tijd. Het management van Sporza nam als publieke omroep zijn verantwoordelijkheid en distantieerde zich van de uitspraken. Bij Basketball Belgium én The Belgian Cats leeft de vraag of iemand met dergelijke meningen nog op een geloofwaardige manier als presentator en boegbeeld van onze openbare omroep kan fungeren. Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord hierop neen luidt, en vragen met aandrang dat de heer Demarez ontslag zou nemen als journalist, en bij weigering, dat de VRT een punt zou zetten achter zijn arbeidsovereenkomst.”

“Op het voorstel om via een zoom call excuses aan The Cats aan te bieden, wordt niet ingegaan. In de eerste plaats omdat de speelsters net terug zijn van een van de grootste momenten uit hun carrière, die men allemaal het liefst wou verwerken met familie en vrienden vooraleer de meeste Cats weer naar het buitenland gaan. Deze tijd willen onze speelsters niet verspillen aan de heer Demarez.”

“Ten tweede vinden de speelsters dit ook gewoon niet genoeg en zijn ze er niets mee. Bovendien, de aangehaalde problematiek raakt niet alleen het team en onze speelsters maar is schandelijk en stigmatiserend ten opzichte van alle mensen die zich hierdoor geviseerd voelen, en in het bijzonder spelers en sporters. The Belgian Cats en bij uitbreiding de hele Basketbalgemeenschap, danken alvast al de sporters en fans die ons via allerhande kanalen massaal ondersteunen.”

“Om dergelijke onaanvaardbare situaties in de toekomst te vermijden, wenst het team nog meer samen te werken met VRT/Sporza aan een mentaliteitswijziging rondom gelijkheid en discriminatie binnen de sport. De uitspraken van de heer Demarez tonen aan dat er nog een hele weg af te leggen is. Daarom wensen we op korte termijn een project op te starten samen met de VRT om dit nog meer onder de aandacht te brengen zoals het dat deed met racisme.”

“Ter kadering: de woordvoerder van het team is in deze Emma Meesseman. Zij is niet alleen het boegbeeld van de Belgian Cats, ze was onlangs ook de initiatiefneemster van een project, opgezet door de onze federatie, om de jeugd te sensibiliseren over thema’s zoals gendergelijkheid, homofobie en racisme. Maatschappelijke betrokkenheid is haar DNA. Zij ziet een project rond gendergelijkheid en antiracisme niet als een eenmalige actie. Het moet méér zijn en een deel van de identiteit van The Belgian Cats worden. Het team staat voor een inclusieve basketbalwereld waar iedereen als gelijk aanvaard wordt.”

“Aan al de betrokken overheden doen we een oproep om de stand van zaken rond discriminatie in kaart te brengen: een enquête in top- en breedtesport als nulmeting kan een startpunt zijn om hieraan effectief te werken. De problematiek overstijgt de basketbalsport en we vragen dan ook de medewerking van alle federaties.”