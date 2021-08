VIDEO. Yannick Carrasco gaat in oefenduel door het lint en krijgt rood

In een oefenwedstrijd van Atlético tegen Feyenoord heeft Yannick Carrasco zich zondag in negatieve zin doen opmerken. Nadat de Rode Duivel vlak voor rust eerst zelf neergehaald werd door Malacia, trapte hij daarna nodeloos naar de speler van Feyenoord.

Hierna gingen de poppen pas echt aan het dansen. Een woeste Orkuk Kökçü stormde naar Carrasco om verhaal te laten, maar daar was onze landgenoot niet mee gediend. Hij haalde hiermee een paar keer flink uit naar het gezicht van Kökçü, waardoor deze laatste een flinke schram had in zijn nek. Niet verwonderlijk werd Carrasco hierna met rood van het veld gestuurd.

Ook Diego Simeone ging zich nog even moeien. De coach van Atlético was duidelijk niet gediend met de actie van Carrasco en ging hem even furieus te les lezen.

© AFP

De beelden: