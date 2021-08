Ben Hermans pakt eindzege in Arctic Race of Norway, winst in slotrit voor Philipp Walsleben

Diepenbekenaar Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) heeft zondag de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven, dat is een Noorse koers voor de Pro Series.

De eindzege van onze gouwgenoot kwam in de vierde en tevens laatste etappe, over 163 kilometer tussen Gratangen en Harstad, niet meer in het gedrang. De zege in de slotrit was voor de Duitser Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix). Later meer.

