Defensie gaat verdeling voeding coördineren in door overstroming getroffen gemeenten

Defensie gaat de verdeling van voeding coördineren in de door overstroming getroffen gemeenten. Zondag werden verschillende ploegen ter plaatse gestuurd en vandaag en morgen worden op verschillende plaatsen contactpunten opgericht.

Dat Defensie de verdeling van voeding gaat coördineren gebeurt op vraag van de gemeentelijke en regionale autoriteiten, zegt de persdienst van Defensie zondag. Vandaag/zondag al werden verschillende ploegen ter plaatse gestuurd om de juiste behoefte te bepalen en na te gaan welke middelen al ter plaatse zijn. Zondag en maandag worden op verschillende plaatsen contactpunten van Defensie opgericht.

© ISOPIX

Defensie installeert op dit moment veldkeukens in Pepinster en in Chaudfontaine. De verdeling van voedsel zal verzekerd worden vanuit een centraal coördinatiecentrum.

Sinds dag één levert Defensie steun voor de redding en de evacuatie van personen, het leveren van zandzakken, veld- en logementsbedden, het ruimen, het transport van voedsel, het wegpompen van water of het opkuisen, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “Vandaag, versterkt ze haar actie voor wat betreft de coördinatie en de verdeling van voedsel, op vraag van de gemeenten en van minister-president Elio Di Rupo, met wie we dagelijks in contact zijn.”